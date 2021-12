Controlli della Polizia in centro storico: droga e assenza di documenti

Pattuglie della Polizia di Stato in centro storico per un controllo straordinario del territorio: pattuglie e unità cinofile fra il Parco della Montagnola e Piazza XX Settembre, inclusa la zona Universitaria. Sono stati in quattro ad essere accompagnati in Questura, con tre persone denunciate per vari reati. Il pomeriggio di controlli è cominciato con un quarantenne di origini marocchine trovato in Piazza XX Settembre senza documenti ma con qualche precedente. Sia lui che un tunisino classe '95 rintracciato alla Montagnola (anche lui senza documenti ma con addosso 24 grammi di hashish) sono stati messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione.

In Galleria 2 Agosto è stato controllato dalle pattuglie un tunisino del '97: addosso poco più di 4 grammi di hashish e 105 euro in banconote di piccolo taglio, sottoposti al vincolo del sequestro penale. Sempre in zona Galleria 2 Agosto/Piazza XX Settembre è stato sanzionato un marocchino classe '99 per possesso di 3,99g di hashish per uso personale.