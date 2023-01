Controlli straordinari Polizia in zona Pontevecchio-Bolognina: "In programma altri servizi" | VIDEO

Controlli straordinari della polizia questa settimana in zona Lunetta Gamberini dopo l'episodio di violenza sessuale. Tre, dettaglia la Questura, i servizi straordinari effettuati nei giorni scorsi con l'impiego di personale del commissariato di Pubblica sicurezza Bolognina-Pontevecchio.

La zona interessata infatti va dai parchi Lunetta Gamberini e Cervi, a via Matteotti e piazza dell'Unità. In totale sono state controllate 360 persone, molte delle quali, 168, con precedenti pregressi. Controllate anche nove attività e chiusi due bar, tra cui il bar Stella di via Amendola.

Multate anche due sale giochi dove erano accese diverse slot macchine fuori orario. Ben 32, in totale, gli apparecchi in funzione. Con oltre 50mila euro di sanzioni amministrative tra i due titolari. Infine, ma non per importanza, è stato arrestato un avventore di un bar in Bolognina trovato in possesso di 89 grammi di Hashish e alcune dosi di cocaina.