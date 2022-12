Controlli ad "alto impatto": 50 agenti e militari passano la zona stazione al setaccio

Agenti della Polizia di Stato e Locale, Carabinieri e cani anti-droga dal pomeriggio di ieri, 6 dicembre, fino a sera hanno disposto un cosiddetto controllo ad "alto impatto", con dispiegamento di mezzi e forze, nelle zone adiacenti alla stazione, da piazza XX settembre, a via Amendola, alla Galleria 2 Agosto fino ai Giadini Fava e alla Montagnola.

Una cinquantina di personale delle forze dell'ordine in divisa e in borghese hanno controllato 80 persone, in maggioranza straniere che spesso gravitano nell'area, e alcuni esercizi.

All'esito dei controlli, grazie ai cani anti-droga, sono stati trovati circa 40 grammi di hashish. Sono finiti nei guai 5 cittadini nigeriani: un 23enne è stato denunciato per spaccio perchè trovato in possesso di 30 dosi di droga, tra hashish (12 grammi) e cocaina (1 grammo), altri due sono stati accompagnati al CPR per il rimpatrio e altri due sono stati denunciati per inosservanza al foglio di via obbligatorio e per reati connessi all'immigrazione.

La Squadra mobile nella giornata di ieri ha posto in stato di fermo un 20enne e un 16enne ritenuti responsabili di due rapine violente messe a segno nella zona.