Stazione, Piazza XX settembre, parco della Montagnola una "zona calda" che periodicamente è teatro di episodi violenti. L'ultimo in ordine di tempo nel pomeriggio di ieri, 13 giugno, quando un uomo è stato rapinato e gettato a terra mentre era tranquillamente seduto all'interno della Galleria 2 agosto.

Oggi le volanti e il reparto mobile della Questura di Bologna sono tornati nella zona per effettuare i controlli straordinari: "Siamo in zona anche con il personale del reparto mobile che ci garantisce un grosso impatto visivo - ha detto il commissario capo delle volanti, Giacomo Uboldi - riusciamo a garantire questa attività con continuità, anche se non tutti i giorni, ma ci permette di tenere a lontano lontano gli desiderati. Ultimamente qui in piazza XX Settembre sono avvenuti diversi episodi violenti e questa attività ci garantisce controllo e anche prevenzione. Da quest'inverno abbiamo iniziato a fare controlli straordinari spesso con l'ausilio dell'unità cinofila. I risultati secondo noi ci sono, teniamo monitorata anche la zona del parco della Montagnola frequentata anche da bambini e famiglie".