Cibi non in regola o scaduti: polizia sequestra 40 Kg di carne

Circa 40 kg di carne sequestrati e immediata sospensione dell'attività di vendita. Blitz di polizia amministrativa e ispettori Ausl in un negozio di rivendita di cibo asiatico di via San Vitale a Bologna, dove in due diversi momenti i controlli hanno fatto emergere "gravi anomalie nella conservazione degli alimenti e della pulizia degli ambienti" all’interno dell’esercizio commerciale.

Al termine delle attività di controllo -si legge in una nota della questura- sono stati sequestrati 40 kg di carne di cui non risultava attestata la provenienza, tra cui alcune scatole risultavano già scadute. Immediato, inoltre, il provvedimento di sospensione dell’attività di vendita. La polizia amministrativa inoltre, sta svolgendo ulteriori e approfonditi accertamenti finalizzati all’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle anomalie e irregolarità rilevate.