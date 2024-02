Sicurezza stradale: nel weekend otto patenti ritirate

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Più di duecento punti sulla patente e ben otto licenze ritirate: questo il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dalla polizia per prevenire le cosiddette ‘stragi del sabato sera’. della Stradale del distaccamento di Imola e delle sottosezioni autostradali di Casalecchio di Reno, Pian del Voglio e Altedo sono state impiegate in autostrada, in tangenziale e sulle strade principali della provincia e hanno controllato più di sessanta veicoli, sottoponendo i conducenti a test con precursore ed etilometri.

Il bilancio complessivo è stato di seicento persone e trecento veicoli controllati; cento violazioni del codice della strada, duecento punti decurtati, otto patenti ritirate, quindici veicoli sequestrati, tre incidenti rilevati. Lo scrive la Dire.