La Montagnola preoccupa: controlli a tappeto dei carabinieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Continuano i controlli a tappeto nel quadrante tra il parco della Montagnola e piazza XX Settembre: recentemente, la zona è stata teatro di alcuni episodi di cronaca nera con uno stupro e un omicidio.

I carabinieri della compagnia Bologna centro hanno esteso i controlli per tutto il fine settimana e in tutta la provincia, ma concentrandosi soprattutto nella zona attorno alla Montagnola. L’esito dei controlli ha visto 1.336 persone identificate e 859 veicoli controllati. Durante il servizio, i militari hanno fermato un uomo già noto alle forze dell’ordine. Si tratta di un 40enne straniero già gravato da precedenti. L’uomo, al momento del controllo, aveva con sé 7,3 grammi di hashish e 500 euro in contanti. Il 40enne è stato quindi arrestato e portato in carcere, anche in virtù dell’aggravamento della misura cautelare in corso del divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.