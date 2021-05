Controlli in stazione: deve scontare sei anni, scattano le manette

Denunciato anche un altro soggetto per un furto di liquori

Gli agenti della Polfer di Bologna hanno nei giorni scorsi rintracciato e arrestato un cittadino italiano, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Firenze a seguito del quale deve scontare 6 anni di reclusione per il reato di lesioni a Pubblico Ufficiale finalizzate alla resistenza.

Sempre a Bologna, un 36enne italiano è stato denunciato in stato di libertà perché responsabile del furto di alcune bottiglie di liquori consumato all’interno di una attività commerciale presente in stazione; l’individuo era già noto al personale della Polizia Ferroviaria in quanto già arrestato nelle medesime circostanze alla fine dello scorso mese di aprile.