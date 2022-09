Aggressioni sui treni, verso la stretta. Il prefetto: "Allo studio controlli fuori dalla stazione" | VIDEO

Un piano allo studio di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana - che verrà valutata insieme al prefetto e al sindaco di Bologna e ratificato dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. E' quanto emerso nell'incontro urgente convocato questa mattina dal prefetto di Bologna, Attilio Visconti, per cercare di far fronte ai numerosi episodi di aggressione sui treni e nelle stazioni al personale e alle forze dell'ordine.

La proposta è di effettuare dei "controlli a campione, come avviene negli aeroporti - ha detto Visconti ai cronisti - il Siulp (sindacato di polizia) registra grande preoccupazione perchè nell'anno post pandemico i numeri sono aumentati".

Quindi un "prefiltraggio - conferma il prefetto - che dovrebbe prevedere controlli a campione sul modello di quanto avviene negli aeroporti: Tutti i sindacati sono stati intransigenti. Il problema di Bologna è che si stratta di una stazione di transito, quindi avverrebbe fuori dalle gallerie di accesso".

Esclusa quindi la soluzione tornelli, chiesta da più parti. I tempi sono brevi: il prefetto ha quindi chiesto a Rfi uno studio che verrà condiviso con il sindaco e poi discusso e eventualmente approvato dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Aggressioni ogni giorno

Durante l'estate "due, tre aggressioni denunciate al giorno" nei confronti del personale ferroviario, in particolare macchinisti e capitreno. A dare i numeri è la Filt-Cgil, che il 9 settembre ha organizzato un presidio davanti alla stazione centrale insieme a Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa, in occasione dello sciopero nazionale del personale mobile dipendente di Trenitalia, Trenitalia-Tper, Italo Ntv e Trenord. Oggetto della protesta, proprio le "violente e reiterate aggressioni registrate negli ultimi mesi".

L'ultimo enunciato riguarda alcuni minorenni a bordo del treno regionale 17904 proveniente da Bologna e diretto a Poggio Rusco. Dalla maleducazione e il disturbo agli altri passeggeri, sarebbero passati a prendere a pugni il capotreno. E poi l'aggressione a due agenti di polizia che volevano aiutare un ragazzo che si stava tagliando con un taglierino.