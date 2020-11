Covid, controlli in stazione: positivo al covid prende il treno e finisce nei guai

Positivo al Covid19 e sottoposto al regime di quarantena obbligatoria presso una comunità del modenese, un cittadino senegalese è stato controlalto mentre saliva su un regionale diretto a Parma. E' stato denunciato poiché

inosservante alla normativa inerente la diffusione delle malattie infettive.

E' solo uno degli episodi riscontrati nelle stazioni dagli agenti Polfer: tre persone indagate, oltre 500 persone controllate, centinaia di bagagli ispezionati, 3 sanzioni e 140 operatori impiegati nell'operazione straordinaria di controllo a viaggiatori e bagagli, denominata “Stazioni Sicure”, effettuata nella giornata di martedì 17 novembre, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, nelle 48 stazioni dell’intero territorio regionale.

Nella serata di ieri, un cittadino slovacco è stato arrestato per un tentato furto in un supermercato che si trova all’interno della stazione ferroviaria di Bologna; l’uomo, che ha anche opposto resistenza agli agenti intervenuti, è stato accompagnato in ufficio e trattenuto in attesa del rito per direttissima.

Il dispositivo adottato dalla Polizia Ferroviaria, con il contributo dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, di personale di Protezione Aziendale, delle Ferrovie dello Stato Italiane e delle Guardie Particolari Giurate, è stato attuato effettuando i controlli di polizia ai varchi di accesso alla stazione.