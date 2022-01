Guida in stato di ebbrezza, controlli nella notte: sei patenti ritirate in A14

Sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. E' il bilancio della polizia stradale di Bologna che la notte scorsa ha controllato oltre 30 autovetture in autostrada A14, nell’area di servizio Sillaro Est, in direzione Nord, per un totale di 51 persone identificate.

Si tratta di due conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza – due uomini: un trentenne, con un tasso alcolemico di 1.24, guidava in autostrada tenendo una condotta imprudente e un quarantenne, con un tasso di 1.88, in viaggio per lavoro, al quale gli è stata contestata la sanzione più grave prevista dall’art. 186 Codice della Strada – e quattro conducenti denunciati per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, tra cui 2 positivi al campione salivare per cocaina, uno per cannabis ed uno per anfetamine, tutti uomini, di età compresa tra i 20 e i 50 anni.

Si è trattato di un servizio straordinario caratterizzato da un complesso dispositivo composto da sette pattuglie della Polizia Stradale di Bologna con la collaborazione di personale medico, paramedico e di tecnici di laboratorio, appartenenti ad una società specializzata, che ha operato attraverso un protocollo operativo per l’accertamento della guida sotto l’influsso di sostanza stupefacenti all’uopo ideato, che prevede l’utilizzo di un ufficio mobile attrezzato circa l’effettuazione di “screening” di primo e secondo livello. In tale contesto vengono eseguite le analisi di riferimento sulla saliva dei conducenti, i cui risultati consentono nell’immediatezza di contestare l’infrazione con denuncia del responsabile.