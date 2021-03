Controlli zona rossa: feste in casa e spostamenti, ancora sfilza di sanzioni

Massiccio impiego di militari a Bologna e provincia dopo le nuove restrizioni per l’ingresso in fascia rossa della Città Metropolitana

A Castenaso, i Carabinieri della Stazione sono intervenuti su richiesta di un cittadino, per segnalare che un gruppo di studenti che stavano festeggiando. Giunti sul post, i militari hanno trovato 7 giovani all’interno di un appartamento e li hanno sanzionati.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 582 persone, controllato 443 veicoli e 81 esercizi durante i controlli sulle nuove restrizioni per l’ingresso in fascia rossa della Città Metropolitana di Bologna.

Sebbene, fanno sapere i Carabinieri "la stragrande maggioranza dei cittadini controllati dai militari sta rispettando le regole per evitare la diffusione dell’epidemia", 24 persone, nella giornata di ieri, 5 marzo, sono state multate per violazioni sugli spostamenti. Come è accaduto a Bologna a 6 persone di età compresa tra i 21 e i 43 anni che stavano passeggiando senza comprovata motivazione" e a Imola a 8 persone di età compresa tra i 29 e i 59 anni.

In un appartamento di via delle Moline, invece, è intervenuta la Polizia Locale che aveva ricevuto una segnalazione: si stata tenendo una festa di compleanno organizzata da studenti universitari spagnoli e, poco prima di mezzanotte, sono stati tutti sanzionati per aver violato le norme anti-Covid, e la studentessa titolare del contratto di affitto dell’appartamento è stata multata anche per il disturbo alla quiete pubblica.

Un massiccio impiego di militari ha interessato anche la Valsamoggia e la Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno, dove centinaia di automobilisti sono stati controllati dai Carabinieri delle Compagnie di Borgo Panigale e di Vergato, con la collaborazione degli Agenti delle Polizie Locali.

Infine, in un comune della Provincia, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna hanno sanzionato il titolare di una macelleria, con un importo di 2.200 euro, perché non si era messo in regola con la normativa specifica sul rispetto delle norme anti covid-19 per gli esercizi pubblici.