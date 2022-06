Controllore chiede i biglietti e viene aggredito con un coccio di bottiglia

Linea 13, 11 del mattino. Un controllore Tper sale a bordo e chiede ai passeggeri di esibire i biglietti. Quattro di loro, cittadini nigeriani, lo circondano e uno lo minaccia con un coccio di bottiglia. È successo ieri mattina in via Saffi dove è intervenuta una volante della polizia allertata dallo stesso addetto Tper.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno fatto scendere i quattro dal bus e hanno arrestato uno di loro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, 22 anni, con precedenti, era quello che aveva minacciato il controllore; con sé non aveva la bottiglia rotta, che non è stata ritrovata, ma 35 grammi di hashish e due di marijuana già suddivisi in involucri per lo spaccio.

Infine un altro del gruppo è stato denunciato per false attestazioni perché ha dato un nome falso durante il controllo, successivamente scoperto perché anche lui aveva dei precedenti.