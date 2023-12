Contromano in tangenziale in monopattino, multa salata

Mentre la Regione è impegnata nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale mettendo nel mirino per la prima volta l'uso scorretto dei monopattini, ecco che un 29enne conferma la necessità di tali campagne, visto che è stato sorpreso a circolare contromano in tangenziale.

E' accaduto questa mattina verso le 8.30, quando il reparto Sicurezza Stradale della Polizia Locale lungo la tangenziale nord in direzione Casalecchio, all’altezza dell’uscita numero 6, ha visto un uomo su un monopattino che procedeva nella corsia d’emergenza, contromano rispetto al regolare senso di marcia.

Subito fermato dagli agenti, è stato scortato fuori dall’asse della tangenziale per effettuare tutti i controlli del caso. Il conducente era un 29enne e il monopattino è risultato con le caratteristiche costruttive regolari.

L'uomo è stato sanzionato per la circolazione contromano su strada divisa in carreggiate separate, per non aver regolato la velocità e aver arrecato pericolo e disordine alla circolazione, per l’assenza di avvisatore acustico sul mezzo, oltre alla circolazione con monopattino su strada non consentita. L'ammontare delle sanzioni è risultato di poco superiore ai 500 euro.

Secondo i dati dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, nel 2022 sono 355 i feriti a bordo del monopattino e 2 i morti.