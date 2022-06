Convegno sulla Cannabis, botta e risposta tra consiglieri, Lepore difende l'iniziativa: "Serve parlarne"

“Se una città come Bologna non si interroga in modo aperto" sul tema della cannabis e del rapporto tra genitori e figli "commettiamo un errore". Tocca al sindaco Matteo Lepore intervenire direttamente per dare il suo appoggio a una iniziativa sul tema Cannabis, che sin dalla sua presentazione ha attirato attacchi da parte delle opposizioni.

L'incontro, o meglio gli incontri in questione, fanno parte di Cannabis talk, un ciclo di iniziative promosse tra gli altri anche da diversi consiglieri di maggioranza. In calendario la presentazione del "Mamma mi faccio le canne. Guida alla Cannabis per genitori e figli" domani alle 18.30 in Montagnola, nell'ambito della rassegna estiva curata dall'Arci, che collabora anche all'organizzazione di questo specifico evento. Con l'autrice del libro Antonella Soldo dialogheranno la consigliera comunale Simona Larghetti (Coalizione civica) e il consigliere comunale Giacomo Tarsitano (Lista Lepore).

Santori: "Rifiutare negazionismo a priori"

A patrocinare l'incontro anche il consigliere Mattia Santori: "Insieme ad altri consiglieri comunali abbiamo organizzato la presentazione del libro 'Mamma mi faccio le canne' insieme all'autrice Antonella Soldo. Nel libro si raccontano storie vere di come spesso il tabù e lo stigma sociale della cannabis produca più danni che benefici, soprattutto tra i giovani. Un motivo in più per rifiutare il silenzio e il negazionismo a priori, un motivo in più per riprendere un dialogo che in Italia non è mai iniziato", sottolinea Santori.

Opposizioni sulle barricate: "Presentano propri dove c'è problema di spaccio?"

"Alcuni consiglieri della maggioranza di sinistra promuovono e partecipano come relatori ad un incontro che si terrà domani alla Montagnola per promuovere la legalizzazione della cannabis. Pensiamo sia indecente, diseducativo e gravissimo". Non ci girano attorno i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Francesco Sassone, Stefano Cavedagna, Marta Evangelisti, Manuela Zuntini e Felice Caracciolo. Per i quali è "indecente che alla Montagnola, dove c'è già un grave problema di spaccio, dei rappresentanti dell'amministrazione comunale sponsorizzino una droga".

Anche l'ex candidato per il centrodestra Fabio Battistini attacca. "Una guida al consumo della Cannabis per genitori e figli. E' questa la migliore proposta che Bologna, attraverso i consiglieri di sinistra, offre a giovani e famiglie? E' questo il segnale che vuole mandare la città che pretende di essere la più progressista d'Italia? Ma davvero si è convinti che dopo due anni di lockdown e con tutte le preoccupazioni e le incertezze legate al futuro dei nostri giovani, questa sia la risposta più appropriata?".

Per Battistini "la strada da indicare ai nostri ragazzi non può e non deve essere quella dell'evasione e del disimpegno dalla realtà" e dunque "la decisione di presentare un libro e di organizzare un'iniziativa pubblica senza contraddittorio è una vergogna". Battistini sfida quindi i consiglieri di maggioranza a invitare anche i responsabili delle comunità terapeutiche di recupero e di proporre incontri su "impegno e responsabilità, invece di insegnare loro come stordirsi".

Lepore raccoglie il guanto: "Se ne deve parlare"

Nel tardo pomeriggio interviene Lepore. "Il dibattito su un tema come quello della cannabis è utile se coinvolge famiglie ed esperti che possono aiutare a comprendere in profondità la questione” commenta il sindaco in una dichiarazione, e aggiunge: “Se una città come Bologna non si interroga in modo aperto, competente e nuovo su un argomento come questo che i ragazzi tra di loro discutono quasi quotidianamente, commettiamo un errore. Mi auguro -chiude- che da questo percorso escano spunti e iniziative positive, da intraprendere sotto il profilo culturale, educativo e anche sanitario”.