La multi-disciplinarità al centro del convegno “Urgenze ed Emergenze in Otorinolaringoiatria”

Sinergie multi-specialistiche, organizzazione dei processi e formazione degli operatori al centro del partecipatissimo convegno “Urgenze ed Emergenze in Otorinolaringoiatria” organizzato a Bologna dall’equipe dell’Ospedale Maggiore. Una preparazione necessaria e vitale, che in alcuni casi può permettere di salvare la vita delle persone, come successo alla vigilia di Natale dello scorso anno, quando una donna di 25 anni venne accoltellata alla gola dal compagno.

“Proprio con l’obiettivo di migliorare i percorsi in essere – si legge nella nota diffusa dalla struttura sanitaria –, promuovendo la formazione dei giovani e lo sviluppo dei processi da eseguire in emergenza, è stato organizzato durante il weekend, nella prestigiosa sede del Convento di San Domenico, il Convegno Urgenze ed Emergenze in Otorinolaringoiatria, organizzato da Luca Amorosa, Direttore dell’UO di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Maggiore”. L’incontro ha visto riuniti specialisti da parte di tutta l’Emilia-Romagna e non solo: l’occasione giusta per fare un punto sull’attuale ruolo dello specialista otorinolaringoiatra nella gestione delle urgenze ed emergenze. Al convegno hanno partecipato numerosi specialisti di altre discipline, anestesisti e rianimatori, chirurghi maxillo-facciali e vascolari, pediatri, medici d’urgenza e di pronto soccorso e radiologi interventisti.

“Il corso è stato realizzato con il determinante contributo degli infermieri e delle professioni sanitarie delle sale operatorie del Maggiore, che per la preparazione dei modelli di simulazione hanno lavorato per oltre sei mesi con grande impegno ed entusiasmo” sottolinea il Direttore dell’Otorinolaringoiatria, Luca Amorosa, organizzatore del Convegno. “A causa delle numerose richieste di iscrizione pervenute in poco tempo, che non hanno trovato posto a questa edizione, a breve ne organizzeremo altre” conclude lo specialista.

“È stato un convegno che ha riscosso un grande successo consentendo alle equipe dell’Ospedale Maggiore di formare tanti giovani attraverso sessioni teoriche e pratiche, mostrando loro il contesto multidisciplinare che interviene ogni giorno nelle emergenze urgenze. Al tempo stesso è stato di grande interesse anche per professionisti esperti proprio in virtù del confronto aperto sull’innovazione tecnologica e sulle diverse tecniche chirurgiche cliniche e diagnostiche” precisa Anna Maria Baietti, Direttrice del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche.

“Non esiste successo che non abbia alle spalle studio e formazione. Questo convegno è la prova di come la multidisciplinarietà e il lavoro di squadra delle equipe dell’Ospedale Maggiore faccia scuola oltre i confini della nostra città” conclude complimentandosi con le equipe Paolo Bordon, Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna.