Blitz alla sede di Coop Alleanza, irruzione Adl Cobas negli uffici

Giornata movimentata quella di oggi, 13 Marzo, presso la sede di Coop Alleanza 3.0, a Villanova di Castenaso. Qui una delegazione di lavoratori e attivisti sindacali dell'Adl Cobas ha fatto irruzione, raggiungendo gli uffici, megafoni alla mano. A monte della concitata azione di protesta - avvenuta nella prima mattinata - il tema degli appalti logistici .

L'incursione è - fa sapere il sindacato - "per chiedere conto all'azienda degli oltre 30 licenziamenti avvenuti nelle scorse settimane, in particolare nel centro logistico di un appaltatore a Parma. Licenziamenti avvenuti nel corso della vertenza sindacale dei lavoratori impegnati negli appalti della rete di magazzini che riforniscono i supermercati Coop della regione Emilia-Romagna".

"Finora Coop si è solo limitata a vaghe dichiarazioni sulla stampa di “rispetto per i diritti dei lavoratori” ed auspicio per

“una serena risoluzione delle vicenda”. Ma nei fatti si è chiamata fuori da ogni responsabilità" - rimarcano i Cobas, aggiungendo - “Abbiamo chiesto un'immediata presa di parola ed un coinvolgimento diretto di Coop Alleanza che non può continuare a voltarsi dall'altra parte e nascondersi dietro il meccanismo degli appalti, sbandierare bei principi e codici etici quando poi nei magazzini cooperative subappaltatrici agiscono indisturbate fuori da ogni perimetro di rispetto dei diritti basilari dei

lavoratori".