Tosse e fastidio alla gola fra le corsie del supermercato: intervengono pompieri e 118

Vigili del Fuoco, Polizia e 118 davanti al supermercato dopo che alcune persone che stavano facendo la spesa d'un tratto hanno avvertito un forte pizzicorio alla gola e hanno cominciato a tossire: è accaduto nella mattinata odierna alla Coop di via Andrea Costa e l'ipotesi più accreditata è che la causa di questi fastidi possa derivare da uno spray urticante al peperoncino spruzzato da ignoti. La Polizia, intervenuta a supporto dei Vigili del Fuoco, ha confermato la probabilità di questa ipotesi, pur non avendo riscontri concreti come l'individuazione del soggetto che avrebbe diffuso la sostanza nei locali, nè il ritrovamento di bombolette. Da quando si apprende nessuno dei presenti avrebbe avuto necessità delle cure dei sanitari per intossicazione.

Sui gruppi social di quartiere i cittadini si sono scambiati delle informazioni frammentarie chiedendosi cosa potesse aver scatenato quel fuggi fuggi generale, che in tempo di covid certamente procura un maggiore allarme: "Stamattina verso le 10 ero a fare la spesa e a un certo punto ho cominciato ad accusare un forte pizzicore alla gola e poi una tosse stizzosa. - racconta in un post una donna - Sul momento non ho dato peso alla cosa pensando che di trattasse di un problema legato alla mascherina, ma poi visto che la tosse era persistente e diverse persone hanno cominciato a tossire mi sono preoccupata. Gli uomini della sicurezza a quel punto hanno aperto le porte e hanno cominciato a fare i controlli. Anche alcune cassiere lamentavano gli stessi disturbi".