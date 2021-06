Coop via Barca: telecamera e cavo nella posta pneumatica, stratagemma per bloccare il denaro

Via della Barca

La denuncia è stata presentata al commissariato Santa Viola dal direttore del supermercato Coop di via della Barca: nella notte, quindi quando supermercato e casse non sono operativi, erano stati movimentati 230 bossoli della posta pneumatica, il sistema utilizzato per trasferire gli incassi.

L'azienda installatrice, chiamata per effettuare un controllo, ha rinvenuto all'interno del tubo un cavo di metallo di 14 metri, dotato di videocamera e pinza, una trovata per bloccare quindi i bossoli e prelevarli. Gli autori dello stratagemma si era anche premurati di disattivare una telecamera del supermercato, ma sono riusciti ad appropriarsi "solo" di 570 euro.

Sull'episodio indaga la Polizia che sta esaminando i filmati dell'intero sistema di sorveglianza unitamente agli addetti alla sicurezza.