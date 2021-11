Covid, coppia senza vaccino ricoverata al Maggiore: lui è in terapia intensiva

Entrambi non vaccinati, entrambi ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna: lui in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva, lei meno grave e quasi in procinto di essere dimessa. Non si sa molto di più di questa coppia di pazienti che avrebbe preferito non sottoporsi alla somministrazione della dose anti-covid nonostante molto probabilmente si tratti di soggetti fragili. Cosa che invece avrebbe fatto il figlio e tutta la sua famiglia.

La situazione Coronavirus nel bolognese: gli ultimissimi dati

Ma quali sono gli ultimi dati sui contagi e sui ricoveri? Intanto nella provincia si contano 111 nuovi contagi rispetto al dato di ieri. Di questi 76 sono asintomatici. A Bologna i pazienti in terapia intensiva sono 12 (numero invariato rispetto al 4 novembre) mentre i decessi registrati sullo stesso territorio sono due (un uomo di 73 e un uomo di 93 anni). Sul fronte vaccini a livello regionale sono state somministrate complessivamente 6.947.522 dosi e sul totale sono 3.498.820 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, oltre l’87% degli emiliano-romagnoli con più di 12 anni. Quasi il 90% ha ricevuto la prima dose.