Restrizioni covid, Coprifuoco alle 22 sì o no? Parola ai bolognesi - VIDEO

Coprifuoc è ormai diventato terreno di scontro politico nonostante il presidente del consiglio ha ribadito che la revisione della misura dipenderà dai dati, come del resto era previsto dall'accordo in sede di stesura del dl riaperture. Dunque il coprifuoco per ora resta alle 22.

La Camera dei deputati ha respinto l'ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che chiedeva di valutare l'opportunità di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24. I voti favorevoli sono stati 48, i no 233 e gli astenuti 8. Lega e Forza Italia non hanno preso parte al voto.

La maggioranza sembra invece aver trovato l'accordo su un altro testo che impegna il governo "a valutare nel mese di maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento". E i bolognesi che cosa ne pensano? Abbiamo chiesto ad alcuni di loro un'opinione a riguardo.