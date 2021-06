Coprifuoco in zona gialla, si cambia: da oggi posticipato a mezzanotte

Bologna come il resto dell'Emilia Romagna permarranno in area gialla almeno per un'altra settimana, quindi la novità in vigore da questo lunedì interessa il nostro territorio. Oggi prende il via anche la zona bianca per altre 4 regioni

Al via da oggi, 7 giugno, il posticipo dell'orario di coprifuoco per le regioni in zona gialla, che slitterà dalle 23 alle 24. Prossima tappa quella del 21 giugno, quando il coprifuoco verrà invece abolito del tutto, come da nuova normativa in vigore.

Bologna, come il resto dell'Emilia Romagna saranno interessati dalla novità inquanto permarranno almeno per un'altra settimana in fascia gialla (auspicando - dati promettenti alla mano -il passaggio alla zona bianca dal prossimo 14 giugno).

Nuove regioni in zona bianca da oggi

Mentre noi restiamo in attesa, da oggi altre 4 regioni fanno il loro ingresso in zona bianca. Si tratta di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto che si aggiungono a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. Per questi territori niente coprifuoco, riaperture e regole nuove nei ristoranti, con 6 persone al tavolo al chiuso e nessun limite all'aperto. Il 14 dovrebbe invece toccare a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento. E se il trend attuale verrà confermato - Rt a 0.68 e l'incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti registrata nelle ultime tre settimane - da lunedì 14 giugno anche Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento diventeranno bianche. Non solo.

Le regole in vigore nelle zone bianche

Ma per chi si trova in fascia bianca già oggi non ci sono limiti di orario. Ciò vuol dire che non è più necessario rientrare a casa entro una certa ora. Orari liberi anche per i locali pubblici. Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’aperto non ci sono limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi, mentre in area gialla resta ancora in vigore la regola delle 4 persone (sebbene sia in corso un'interlocuzione tra regioni e governo). Insomma, nelle zone bianche le uniche regole da rispettare sono quelle della mascherina e del distanziamento (oltre a quella, sempre valida, del buon senso).

(Foto lettore G. Mandrioli)