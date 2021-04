Corno alle Scale, incidente di montagna: donna ferita, interviene il Soccorso Alpino

Una 51enne residente a Bologna è scivolata durante una passeggiata nella Valle del Silenzio, ai piedi del Corno alle Scale.

La loro intenzione era quella di arrivare alla Valle del Silenzio, dove, come fa sapere il Saer, convergono diversi canaloni in cui non è raro trovare neve anche a primavera inoltrata. E' anche un crocevia di svariati sentieri CAI.

Una coppia è partita dal Rifugio Cavone, a quota 1500 metri, ma, quanto apre, non era attrezzata per un

terreno invernale, quindi ha imboccato il sentiero CAI 337 che porta in un bosco di faggi. Arrivata a quota 1700, all’altezza di un piccolo guado che attraversa un rio, la donna una 51enne residente Bologna è caduta scivolando per alcuni metri, riportando diversi traumi, il peggiore alla gamba, quindi non ha potuto proseguire.

Poco prima di mezzogiorno, l'amico ha chiamato il 112. I Carabinieri hanno identificato l’area e hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto la squadra, con infermiere, del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Corno alle Scale e l’ambulanza di Lizzano. Alla paziente, dopo valutazione sanitaria, è stato immobilizzato l’arto dolorante. Posizionata sulla barella Toboga, idonea al trasporto su neve, con tecniche alpinistiche è stata calata fino al Rifugio Cavone dove ad attendere c’era l’ambulanza che ha provveduto a trasferirla all’ospedale di Porretta in codice di media gravità.