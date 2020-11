"Aprite le piste da sci": Ascom in pressing su Bonaccini

La prospettiva di un Natale con gli impianti sciistici chiusi mette in allarme la montagna bolognese e le imprese del comprensorio del Corno alle Scale.

"Rinviare l'apertura della stagione invernale, e quindi perdere l'intero periodo delle festività natalizie, aprirebbe infatti per tutta la montagna bolognese uno scenario estremamente negativo", avverte il vicepresidente di Confcommercio Ascom Bologna, Medardo Montaguti.

"Quando si parla di Appennino e di bianco, infatti, non si può dimenticare che il prodotto turistico 'neve', fermo dal primo lockdown del marzo scorso, rappresenta una delle principali fonti di reddito del sistema Appennino, grazie anche ad un importantissimo indotto che opera nei settori dell'ospitalità, della ristorazione, del commercio e dei servizi", ricorda Montaguti.

Del resto, sostiene il numero due dell'associazione dei commercianti, "impedire l'apertura degli impianti a dicembre, inoltre, non costituirebbe soltanto un danno gravissimo all'economia locale, ma andrebbe a penalizzare in maniera assolutamente iniqua e immotivata gestori e operatori della neve che in questi mesi hanno lavorato, e sostenuto investimenti, per mettere in sicurezza piste, funivie, cabinovie, rifugi e scuole di sci in vista della riapertura".

Peraltro, il Corno alle scale proprio quest'anno ha trovato un nuovo gestore e potrebbe "riaprire in piena sicurezza, essendo dotato esclusivamente di seggiovie, più semplici da gestire sotto il profilo del distanziamento sociale rispetto a cabinovie e funivie".

Insomma, aprire le stazioni sciistiche dell'Appennino, ribadisce Ascom, è possibile. "Non farlo significherebbe far ricadere sulle spalle di centinaia di imprese e lavoratori un peso insostenibile, con conseguenze gravissime per la tenuta del tessuto imprenditoriale e dei livelli occupazionali", ammonisce Montaguti, che si appella alla Regione chiedendo "di intervenire con urgenza sul governo per consentire la riapertura degli impianti, osservando scrupolosamente regole e protocolli, e dare così il via alla stagione invernale. E' giunto il momento, adottando misure equilibrate, di conciliare l'esigenza di fronteggiare la pandemia con quella di salvaguardare sistema economico e mondo del lavoro". (Vor/ Dire)