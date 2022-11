Dal Corno alle Scale a piazza del Nettuno: ecco l'Albero di Natale 2022 | VIDEO

Inizialmente non destinato a Bologna, è stato tagliato a seguito di decisione dell'amministrazione condominiale perché era diventato molto pericoloso per la casa dei proprietari e per le case circostanti

Un abete di 30 metri, dono del Comune di Lizzano in Belvedere dalla frazione La Ca’. E' l'Alberop di Natale 2022 che verrà collocato e acceso in Piazza Nettuno. a darne notizia su Instagram è il sito di promozione turistica del Corno alle Scale: "È uno dei più grandi che la piazza abbia ospitato, tagliato nel giardino di un'abitazione privata all'interno del residence 'Il Laghetto' in Località La Cà".



Da quanto si apprende, l'albero è stato tagliato a seguito di decisione dell'amministrazione condominiale del residence, non per essere donato alla città di Bologna, ma perché era diventato molto pericoloso per la casa dei proprietari e per le case circostanti. La famiglia, molto affezionata a questo abete, ha voluto quindi donarlo al Comune di Bologna perché brillasse in Piazza Nettuno.



"Un ringraziamento a Emanuele Bendini della ditta Bendini alla quale anche quest'anno il Comune di Bologna ha affidato il compito di consegnare in Piazza Maggiore l'albero di Natale e alla Polizia locale di Lizzano in Belvedere che ha individuato e selezionato l'albero adatto e ha sorvegliato alle operazioni di taglio e trasporto.

Come ogni anno, quindi, riutilizziamo e non disboschiamo".

Curiosità

L'Abete non è una specie autoctona del Corno Alle Scale, si legge sul post. Nel periodo dopo la guerra le donne e le ragazze che a quei tempi erano "alle piantine", piantavano piccole piante di Abete e Douglas, ritenute utili per l'edilizia.

Oggi alcuni esemplari vengono purtroppo abbattuti, poichè divenuti troppo grandi e con un delicato apparato radicale in alcune situazioni rappresentato un pericolo oppure lasciano filtrare poca luce al suolo, limitando notevolmente lo sviluppo di faggi, castagni querce e del sottobosco.