Corno alle scale: incidente sulle piste da sci, 47enne grave al Maggiore

Si tratta di un tecnico che stava mettendo in sicurezza la pista “direttissima” in vista dei campionati di snow board

Stava mettendo in sicurezza la pista “direttissima”, in vista dei campionati di snow board, in programma a breve sul Corno alle Scale, quando, mentre posizionava le reti di protezione e le porte lungo il tragitto, a causa del ghiaccio è caduto ed è scivolato per molti metri verso valle.

E' accaduto quiesta mattina intorno alle 9.30. Il lavoratore, residente a Lizzano in Belvedere, ha 47 anni e ha riportato diveri traumi, in particolare al torace e alla testa. Subito soccorso dai suoi colleghi, dai Carabinieri e Carabinieri Forestali presenti già nel comprensorio sciistico con compiti di vigilanza e soccorso, è stato allertato il 118.

Sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale, l’ambulanza di Gaggio Montano, l’auto medica e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano con a bordo un tecnico di Elisoccorso del CNSAS. Il medico arrivato sul posto, dopo una prima valutazione, ha imbarcato il paziente e lo ha trasportato, in codice di massima gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna