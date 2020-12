Corno alle Scale, 24enne si infortuna con lo slittino

Infortunio per un ragazzo di 24 anni di Pianoro, in montagna con alcuni amici nel pomeriggio. Il gruppo di ragazzi, al Corno alle Scale per fare alcune discese con il bob, è partito dalla seggiovia del campo scuola per poi scendere lungo il sentiero che corre proprio sotto l’impianto di risalita. Si tratta di un terreno abbastanza sconnesso che in alcuni punti ha delle pendenze molto accentuate.

Hanno ripetuto questa discesa per alcune volte fino a quando, uno di loro ha perso il controllo del bob andando ad urtare con la gamba contro alcuni sassi. Il forte dolore non ha più consentito di proseguire e gli amici si sono recati direttamente presso la sede del CNSAS, che si trova vicino alla biglietteria per chiedere aiuto.

Sul posto è subito intervenuta una squadra per i soccorsi e poi un'ambulanza da Lizzano che lo ha trasportato in codice di bassa gravità all’ospedale di Porretta.