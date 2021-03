Zecchino d'oro, 50 anni del Caffè della Peppina: la clip omaggio | VIDEO

In occasione del 50esimo anniversario del Caffè della Peppina, una delle canzoni più famose di sempre dello Zecchino d’Oro, il Coro dell’Antoniano ha pensato di festeggiare questo compleanno con una nuova versione della canzone (distribuita da Sony Music Entertainment) e un inedito videoclip, il primo di una serie di nuovi dedicati ai "Grandi Classici dello Zecchino d'Oro" che saranno rilasciati nell'arco dell'anno.

La Peppina del 2021, interpretata da una bimba di gran carattere e un po’ “rock”, è un’eroina buffa e autoironica, consapevole e fiera dei suoi pasticci, che condurrà fino in fondo il proprio esperimento: una ricetta dall’esito comicamente disastroso che non le toglierà per niente la voglia di ridere e riprovarci. Ma quali sono i segreti nascosti dietro il caffè più cantato dai bambini? Una camera segue passo dopo passo i passaggi della ricetta realizzati dalla Peppina, svelando qualche ingrediente un po’ particolare da scoprire nel nuovo video!

A interpretare per la prima volta “Il caffè delle Peppina” cinquant’anni fa, erano le piccole Marina D'Amici di 4 anni e Simonetta Gruppioni, 5 anni, appartenente al Piccolo Coro. Ancora oggi Marina e Simonetta, che lavorano come segretaria la prima e in ambito fiscale la seconda, ricordano con affetto e divertimento la loro interpretazione di quella che è diventata una delle canzoni dello Zecchino più famose di sempre. Partecipare e interpretare una canzone dello Zecchino d’Oro è, infatti, un’esperienza indimenticabile.

È attualmente in corso, fino al 10 maggio, il Casting per la ricerca dei nuovi piccoli solisti che interpreteranno i brani della 64° edizione. Tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni possono partecipare alle selezioni, quest’anno online, accedendo al sito zecchinodoro.org.