Bollettino Covid: +1.192 positivi su 9.600 tamponi. Aumentano i ricoveri

Oggi 25 ottobre sono 1.192 (ieri 1.180) i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna ma su un numero inferiore di tamponi, 9.600 tamponi (ieri 17.612) come accade sempre nel weekend; per un totale di 46.734 casi di positività dall'inizio dell'epidemia.

L'età media di oggi è 42 anni, il numero dei ricoveri in terapia intensiva resta stabile ma aumentano i ricoveri negli altri reparti covid (+34). Purtroppo si registrano quattro decessi. Bologna resta la provincia più colpita con 259 casi.

Bollettino Coronavirus Emilia Romagna 25 ottobre

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 46.734 casi di positività, 1.192 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.644 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi, sono 636 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente, tra i nuovi positivi 170 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 338 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,1 anni. Sui 636 asintomatici, 159 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 33 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, uno per screening sierologico, nove con i test pre-ricovero. Per 434 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La provincia con più contagi è quella di Bologna (259), a seguire Reggio Emilia (235), Rimini (159) Modena (140), Piacenza (120), Ravenna (61), il territorio di Forlì (56), Ferrara (51), l’area di Cesena (44), Parma (42) e quella di Imola (25). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I tamponi effettuati sono stati 9.644, per un totale di 1.476.451. A questi si aggiungono anche 3.030 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, ad oggi sono 14.828 (1.186 in più di quelli registrati ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.983 (+1.153 rispetto a ieri), il 94,3% dei casi attivi. Purtroppo, si registrano quattro nuovi decessi: due nella provincia di Modena (una donna di 97 e un uomo di 80), uno in provincia di Piacenza (un uomo di 88 anni) e uno a Imola (un uomo di 87 anni).

Ricoveri e terapia intensiva in Emilia-Romagna

Calano di una unità i pazienti in terapia intensiva, che diventano 88 in tutto il territorio regionale, mentre sono 757 (+34 da ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul territorio, le 88 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: sei a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 12 a Parma (+ quattro rispetto a ieri), quattro a Reggio Emilia (+uno rispetto a ieri), sette a Modena (- due rispetto a ieri ), 36 a Bologna (- tre rispetto a ieri), due a Imola (invariato rispetto a ieri), cinque a Ferrara (invariato rispetto a ieri), quattro a Ravenna (invariato rispetto a ieri), due a Forlì (- due rispetto a ieri), due a Cesena ( invariato rispetto a ieri) e otto a Rimini (+ uno rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite salgono a 27.345 (+ due rispetto a ieri).

I casi provincia per provincia

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi.

A Piacenza 6.253 (+120, di cui 39 sintomatici), 5.135 a Parma (+42, di cui 33 sintomatici), 7.294 a Reggio Emilia (+235, di cui 128 sintomatici), 6.371 a Modena (+140, di cui 28 sintomatici), 8.848 a Bologna (+259, di cui 90 sintomatici), 855 casi a Imola (+25, di cui 19 sintomatici), 2.187 a Ferrara (+51, di cui 24 sintomatici); 2.374 a Ravenna (+61, di cui 35 sintomatici), 2.049 a Forlì (+56, di cui 42 sintomatici), 1.549 a Cesena (+44, di cui 33 sintomatici) e 3.819 a Rimini (+159, di cui 85 sintomatici).

