Coronavirus Bologna, Bordon: "Nessun ricovero covid negli ospedali"

A Bologna non ci sono più ricoveri Covid negli ospedali. Lo assicura il direttore generale dell'Ausl Paolo Bordon: "Finalmente le degenze ordinarie Covid sono a zero, non abbiamo più nessun ricoverato" hatto il DG questa sera durante una diretta Facebook.

Bordon ha ricordato il 'picco' di 1.400 ricoveri durante la terza ondata. "Abbiamo ancora nove pazienti in terapia intensiva, malati da lungo tempo che speriamo di portare a guarigione, ma i reparti di degenza ordinaria sono liberi".

Il bollettino covid di oggi, 15 giugno, ha registrato 48 contagi nella regione e solo 8 a Bologna, con due decessi in Romagna. Numeri confortanti anche quelle delle vaccinazioni che 1.132mial vaccinati. (dire)