Incidenza nuovi contagi e ricoveri: come è cambiata la situazione nell'ultima settimana

28 nuovo casi di coronavirus ogni 100mila abitanti, il 2,2% di posti letti occupati da pazienti covid nei reparti ordinari degli ospedali e l'1,8% nelle terapie intensive. Così la fotografica che ci restituisce il monitoraggio settimanale sul territorio dell'Emilia Romagna, su dati del ministero della salute, aggiornati al 19 luglio 2021 (ore 17).

Dando uno sguardo al resto del l'Italia, la nostra regione è quasi perfettamente allineata alla media nazionale, che registra 29 nuovi casi di coronavirus ogni 100mila abitanti eil 2,1% di ricoveri covid negli ospedali (1,9% nelle terapie intensive). Si riporta sotto la tabella a cura del dottor Luca Fusaro con i dettagli regione per regione, che evidenziano come i territori con numeri attualmente più preoccupanti per conatgi siano Sardegna, Sicilia, Lazio e Veneto.

Grafici, così ha viaggiato il virus in Italia nbell'ultima settimana:

Vaccini

Nota metodologica: nel calcolo delle percentuali dei vaccinati utilizzo come dato non l’intera popolazione italiana ma la platea interessata ossia i soggetti ≥ 12 anni che secondo la stima dell’Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2021 è pari a 53.399.242.

Al 20 luglio (aggiornamento ore 06:08), il 16,97% della popolazione over 12 è in attesa della 2? dose (n. 9.061.216), il 51,65% ha completato il ciclo vaccinale (n. 27.581.936), il 31,38% non ha ricevuto alcuna dose (n. 16.756.090), il 68,62% ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 36.643.152).

Gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 91,36% (4.093.379 su 4.480.426).

Gli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino risultano 2.166.994 su 17.886.878 (12,11%), 15.719.884 hanno ricevuto almeno una dose (87,89%), 13.809.111 hanno completato il ciclo vaccinale (77,2%), 1.910.773 sono in attesa della 2? dose (10,68%).

Gli over 60 che non hanno ricevuto alcuna dose sono così suddivisi: 2,39% degli over 90 (n.19.451), 6,32% della fascia 80-89 (n. 231.468), 11,29% della fascia 70-79 (n. 673.689) e 16,7% della fascia 60-69 anni (n. 1.242.386). Vediamo in dettaglio la percentuale di vaccinati per fasce di età.