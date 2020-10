Coronavirus, report casi. Professore Rezza: "Aumento dei contagi in tutte le regioni"|VIDEO

"Essenziale mantenere misure di precauzione ed evitare assembramenti, aumento dei contagi. A dirlo in un video report dei casi della settimana 21-27 sembre, il professor Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute. "I ircoveri negli ospedali, tendono ad aumentare, in tutte le regioni".

Nello stesso periodo a Bologna si sono registrati un decesso, 128 nuovi casi, di cui 13 in isolamento, e 126 guarigioni.

Il professor Rezza oggi, 3 ottobre, interverrà al Festival della Scienza Medica.

"In Italia si osserva un progressivo peggioramento dell’epidemia di SARSS CoVS 2 da nove settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari - fa sapereil Ministero della Salute - un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico".