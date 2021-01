Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: salgono i contagi, un positivo su quattro a Bologna

Sono 2.193 in più rispetto a ieri, i nuovi contagi registrati in Emilia-Romagna, con la conta dei decessi che si arricchisce di altri 52 decessi. Il dato arriva dal bollettino della Regione su report Ausl.

La percentuale dei nuovi positivi sui 10206 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è quindi del 21,4%, un dato in linea con gli altri giorni festivi, quando i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso, e che quindi non si può considerare indicativo di una tendenza. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,6 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 593 in più rispetto a ieri.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 59.908 (+1.542 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 56.966 (+1.519), il 95% del totale dei casi attivi.

Contagi e morti a Bologna e nelle altre province

La situazione dei contagi per provincia vede Bologna con 446 casi, Modena con393, Reggio Emilia con 300 casi e a seguire Rimini (248), Ravenna (163), Ferrara (161); Piacenza (144), Cesena (110), e poi Forlì (77), Parma (73) e il circondario di Imola (78). Purtroppo, si registrano 58 nuovi decessi: 24 a Bologna,10 a Ravenna , 7 a Modena, 7 a Piacenza, 5 a Rimini , 2 in provincia di Forlì-Cesena, 1 a Ferrara , 2 a Reggio Emilia, nessuno in provincia di Parma.

La situazione negli ospedali e le vaccinazioni

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 ( 3 in meno rispetto a ieri), 2.705 quelli negli altri reparti Covid (+ 26).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (uno in più rispetto a ieri), 14 a Parma (invariato rispetto a ieri), 18 a Reggio Emilia (invariato), 54 a Modena (+2), 45 a Bologna (-4), 16 a Imola (+1), 27 a Ferrara (+1), 17 a Ravenna (-2), 4 a Forlì (-1), 4 a Cesena (invariato) e 24 a Rimini (-1).

Alle 14.30 sono state vaccinate oltre 65mila: più di 4mila le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata, fino a sera.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.038 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 468 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 742 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

Sui 1.038 asintomatici, 594 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 59attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 28 con gli screening sierologici, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 345 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.206 tamponi, per un totale di 2.695.285. A questi si aggiungono anche 119 test sierologici e 7.053 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 190.892 casi di positività. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.337. e salgono così a quota 122.647.