Coronavirus Emilia-Romagna: positivi/tamponi al 15%, 41 morti a Bologna

Mentre si avvicinano le Feste e si torna a discutere di una nuova stretta per Natale, i numeri dell'Emilia-Romagna sull'epidemia da Covid continuano a essere sulla soglia di attenzione.

Sono 1.574 i positivi in più rispetto a ieri, con 10.517 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 15%, contro il 10 della rilevazione precedente. a questi numeri si aggiungono quelli dei decessi: 73 in tutta la Regione, di cui ben 41 su Bologna.

I contagi a Bologna e nelle province

La situazione dei contagi nelle province vede per prima Bologna con 386 positivi (86 nell'imolese), Modena con 330 nuovi casi, Ravenna (195), Reggio Emilia (167), Ferrara (120), Parma (119), Rimini (114), Piacenza (30). Poi Cesena (72) e Forlì (41).

Sul fronte decessi, anche qui è Bologna ad aprire la triste classifica, con 41 morti, di cui 19 uomini e 22 donne. Tre di questi avevano tra i 50 e i 52 anni.

Un decesso in provincia di Piacenza, 7 in quella di Parma, 8 in quella di Modena. Nel ferrarese ci sono state 3 vittime, 7 in provincia di Ravenna e 6 in provincia di Forlì-Cesena. Nessun decesso nel reggiano e nel riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.645.

Sui 300 casi in provincia di Bologna, 118 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 6 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 mediante il test per le categorie più a rischio, mentre per 175 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 300 nuovi contagi, 258 sono sporadici e 42 sono inseriti in focolai familiari. 1 caso, infine, è importato da fuori regione e 1 dall’estero.

Tamponi, ricoveri, terapie intensive

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.517 tamponi, per un totale di 2.334.039. A questi si aggiungono anche 1.139 test sierologici e 369 tamponi rapidi effettuati ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (+2 rispetto a ieri), 2.831 quelli negli altri reparti Covid (+12).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 13 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Parma (+3), 30 a Reggio Emilia (invariato), 39 a Modena (-3), 57 a Bologna (invariato), 6 a Imola (invariato), 18 a Ferrara (+1 rispetto a ieri),13 a Ravenna (invariato), 5 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (-1) e 22 a Rimini (+2).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.273 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 74.694.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 862 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 280 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 454 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,4 anni.

Sugli 862 asintomatici, 477 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 71 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 20 con gli screening sierologici, 7 tramite i test pre-ricovero. Per 287 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, è di 64.986 (+228 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi - che non richiedono cure ospedaliere - o prive di sintomi, sono complessivamente 61.933 (+214), il 95,3% del totale dei casi attivi.