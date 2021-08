Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di Ferragosto: +551 contagi, Bologna +90

I contagi in regione sono gli stessi dello scorso 14 maggio, ma i fondamentali sono ben diversi. E' l'affresco del bollettino Covid del Ferragosto 2021, secondo anno della pandemia. I nuovi positivi oggi 15 agosto 2021 sono 551, di cui 90 a Bologna. L’età media dei nuovi casi di oggi è 34,4 anni, con un tasso di tamponi positivi del 2,7 per cento.

I dati di mezz'estate sono relativi alle ultime 24 ore, e ricalcano nella conta proprio i positivi registrati qualche mese fa, anche se altri parametri sono decisamente migliori.

Infatti, se il 14 maggio scorso si avevano oltre 26mila ammalati di Covid, oggi il numero si è esattamente dimezzato, mantenendo la pressione sulla sanità sotto il livello di guardia. Non solo, anche i ricoveri mostrano numeri in proporzione di uno a tre: oltre mille prima dell'estate, poco più di 320 oggi.

Il quadro resta comunque da attenzionare, anche perché non si conosce ancora l'impatto dell'apertura delle scuole, e il ritorno dalle vacanze per molti bolognesi ed emiliano romagnoli, per fare un vero confronto.

I contagi a Bologna e nelle province

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 98 nuovi casi e poi Bologna (85) e Modena (79). Seguono Parma (73) e Reggio Emilia (69); poi Ferrara (34), Ravenna (34) e Piacenza (33). Quindi Forlì (23), Cesena (18), il Circondario Imolese (5).

Purtroppo, si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 86 anni della provincia di Reggio Emilia. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.300.

La situazione sanitaria

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-3 rispetto a ieri), 326 quelli negli altri reparti Covid (+11). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Parma (invariato rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (-1), 9 a Modena (invariato), 9 a Bologna (-2), 2 a Imola (invariato), 7 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza, Forlì e Cesena.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 382 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 376.702. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.148 (+168 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.787 (+160), il 97% del totale dei casi attivi.

Il tracciamento

Dei 551 nuovi contagiati, 186 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 103 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 206 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

Sui 186 asintomatici, 94 s ono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 19 con gli screening sierologici, 11 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 5 con i test pre-ricovero. Per 57 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.678 tamponi molecolari, per un totale di 5.373.255. A questi si aggiungono anche 13.138 tamponi rapidi.

I Vaccini



Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 5.475.370 dosi; sul totale sono 2.518.487 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.