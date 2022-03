Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 19 marzo 2022

Numeri tendenziali in crescita, ancora il Covid impegna il sistema sanitario. E' lo scenario alla vigilia dell'ultimo bollettino sull'impatto del Coronavirus in tutta l'Emilia-Romagna. I dati regionali, rielaborati sulla base di quelli forniti dalle Ausl territoriali, sono diffusi con cadenza quotidiana e riportano i valori divisi per provincia su contagi, morti, tamponi, ricoveri e molto altro. Qui invece il bolletttino di ieri.