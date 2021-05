Coronavirus Bologna ed Emilia-Romagna, come la riapertura delle scuole ha impattato sui contagi | GRAFICI

L'impatto c'è stato ma poi, dopo un picco, i contagi all'interno delle scuole si sono 'normalizzati'. Questo sembra suggerire il grafico sui contagi delle scuole diffuso dalla regione Emilia-Romagna su dati Ausl. La data a cui fare riferimento è quella di inizio aprile, quando sono tornati in classe circa 60mila studenti.

Ben diverso è stato l'andamento tra fine gennaio e i primi di marzo, dove l'aumento dei contagi ha segnato un picco fino al triplo dell'attuale presenza riscontrata di casi Covid nelle classi di ogni ordine e grado.

Prendendo a riferimento il periodo tra l'autunno scorso e maggio di quest'anno, si vede comunque che i casi dentro gli istituti hanno rappresentato 'solo' l'8,3 per cento dei casi totali registrati in regione. Un dato noto, ma che ha contribuito solo in parte a porre l'accento sulla gestione delle riaperture scolastiche. Il passaggio a scuola infatti era temuto dal fronte della prudenza in quanto considerato un mezzo per diffondere i focolai tra e all'interno delle famiglie. Dall'inizio di aprile però, con una riapertura massiccia degli istituti, sembra non si sia verificato un nuovo picco, complice la campagna vaccinale e il periodo di lockdown.