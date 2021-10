Covid alle Farini: "Non ce lo aspettavamo adesso. Pochi casi anche nelle fasi più dure della pandemia"

"Non ce lo aspettavamo soprattutto perché anche nelle fasi più critiche della pandemia vissute lo scorso anno il nostro istituto ha registrato solo pochissimi casi di positività e tutti isolati - a spiegare la situazione delle scuole medie Farini di Bologna, dove ci sono al momento 8 positivi al Coronavirus, la dirigente Filomena Massaro - oggi abbiamo tre docenti e cinque alunni con il covid, mentre siamo in attesa dei tamponi fatti nel weekend". Gli alunni sono complessivamente 580.

Qual è dunque la situazione aggiornata? "Abbiamo 12 classi su 22 in didattica a distanza e 4 in quarantena, mentre attendiamo gli esiti dei test per altre 8 classi. Sembrano grandi numeri, ma in percentuale non lo sono. E' chiara la differenza fra un solo caso di alunno positivo e un insegnante che si sposta fra le classi entrando in contatto con più persone fra colleghi e bambini: la platea così si amplia. Abbiamo delle quarantene a termine già nell'arco di questa settimana".

Come si è scoperto il primo caso di positività al covid nella vostra scuola? "La prima persona positiva è stata un'insegnante, sintomatica e provvista di Green Pass. Gli altri sono stati individuati attraverso gli screening".

E da parte dei genitori ci sono state reazioni particolari? "Le famiglie sono state sempre coinvolte e hanno ricevuto a inizio anno scolastico una circolare che riassumeva tutte le disposizioni regionali in quanto a prevenzione e precauzioni. Non ci sono state proteste o malumori, se è questo che voleva sapere. C'è naturalmente molta collaborazione".