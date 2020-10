Coronavirus, il presidente Conte: "Proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio"

"Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio" ha detto oggi, 1° ottobre, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Mentre l'Agenzia Europea per i Medicinali - Ema - starebbe iniziando la sperimentazione sul vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'Università di Oxford e AstraZeneca, il ministro della Sanità Roberto Speranza riferirà in Senato in merito al nuovo DPCM sull'emergenza, ma bisognerà attendere il 6 ottobre: "Dobbiamo resistere col coltello tra i denti in questi 7-8 mesi - ha detto Speranza - ma dobbiamo anche guardare al futuro. Credo che vedremo la luce nei primi mesi del 2021, perchè avremo nuovi strumenti per combattere la sfida al Covid, e nel corso del 2021 usciremo dalla fase più drammatica".

"Sulla proroga dello stato di emergenza - ha confermato Conte - discuteremo in Parlamento molto presto, sono sempre per la linea della massima prudenza".