Coronavirus, vaccinazioni agli over 70 sotto casa con il camper dell’Ausl: ecco dove e quando

Luoghi scelti in base ai dati dell’adesione alla campagna vaccinale. Si parte domani, 26 maggio

A Bologna gli over 70 possono vaccinarsi contro il Covid-19 ad accesso libero in due zone della città scelte sulla base dei dati sull’adesione alla campagna vaccinale. La vaccinazione sarà possibile grazie al camper sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna che ha individuato le zone in collaborazione con il Comune e i Quartieri interessati. L’obiettivo è aumentare la copertura vaccinale dove è stata registrata una minore adesione alla campagna.

Le prime due tappe del camper sanitario saranno nei quartieri Borgo Panigale-Reno (zona Birra) e Savena (zona Cavedone):

mercoledì 26 maggio, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, il camper sanitario sarà sul sagrato della parrocchia di Nostra Signora della Pace, in via del Triumvirato 36;

giovedì 27 maggio, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, il camper sanitario sarà al quartiere Savena presso il mercato di via Mazzoni (via Mazzoni 63/H).

Potranno vaccinarsi ad accesso libero tutte le persone di età pari o superiore a 70 anni: sarà sufficiente presentarsi con la propria tessera sanitaria.

La scelta dei luoghi di intervento deriva dunque dai dati della campagna vaccinale, dai quali emerge che in queste zone l’adesione tra gli over 70 è minore rispetto alla media comunale.

In particolare, a fronte di una media comunale dell’83,9%, al quartiere Borgo Panigale-Reno nelle zone Rigosa e Birra risultano vaccinati con almeno una dose rispettivamente il 77,7% e l’80,1% dei residenti over 70, mentre nell’area Cavedone del quartiere Savena la quota di vaccinati è del 77,1%.