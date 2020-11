Manutenzione Enel alla rete elettrica: alcune vie resteranno senza corrente

La zona intorno ai viali tra porta Saragozza e Sant'Isaia senza corrente, ma sarà un'interruzione programmata. Domani 27 novembre le squadre operative di Enel interverranno in alcune vie del centro cittadino del capoluogo emiliano per un intervento finalizzato alla cabina elettrica denominata “Roncati Audinot” di via Andrea Costa.

I lavori sono necessari per prevenire eventuali guasti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo. Inoltre, verranno installati nuovi scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione.

Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E- Distribuzione ha programmato domani 27 novembre in due diverse fasce orarie (dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30). Verrà anche utilizzato un gruppo elettrogeno per ridurre ulteriormente i tempi dell’interruzione temporanea di energia.

I clienti -scrive Enel in una nota, sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Le vie interessate dall'interruzione

Di seguito le vie coinvolte (non sono riportati i numeri civici): via a. guidotti, via f. roncati, via rodolfo audinot, via g. bottrigari, via g. galletti, viale carlo pepoli.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica