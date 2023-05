Arrivano in città gli scooter 100% elettrici "Corrente"

Sbarcano in città i motorini 100% elettrici "Corrente". I primi 100 ciclomotori con una cilindrata equivalente ai 50 cc sono stati presentati oggi in piazza Lucio Dalla da Tper. Sono bianchi, riconoscibili per la livrea a pois blu, e si possono attivare con la stessa app delle automobili "Corrente" e agli stessi costi. Con un'unica differenza: con gli scooter si può anche uscire temporaneamente dal territorio comunale ma la corsa alla fine deve terminare a Bologna.

Dove possono circolare

I motorini, già a disposizione da oggi per gli abbonati "Corrente", possono essere parcheggiati in qualsiasi luogo permesso dal codice della strada purché all'interno del territorio comunale. Non possono invece circolare sulle preferenziali mentre Ztl e zona "U" sono permesse. Gli scooter sono dotati di due caschi di differenti misure nel bauletto (e anche cuffie sottocasco usa e getta per motivi igienici). Per noleggiarli occorre essere maggiorenni e avere almeno una patente A. L'autonomia è attorno agli 80 chilometri.

Gualtieri: "Parliamo di intermodalità e sostenibilità"

L'azienda si è già cautelata dagli usi impropri, come quelli che riguardano ad esempio le bici del bike sharing. "E' difficile se non impossibile abbandonare lo scooter in posizioni non corrette, perché bisogna necessariamente lasciarlo sul cavalletto e si dovrà scattare una foto in una posizione corretta per chiudere una corsa", spiega il direttore amministrazione e finanzia di Tper Fabio Teti "Parliamo sempre di intermodalità e sostenibilità, il nuovo servizio di scooter sharing che si integra nel nostro car sharing ne e' un esempio concreto e tangibile. E' un servizio che speriamo possa essere apprezzato dai cittadini come lo è già Corrente", dice la presidente Tper Giuseppina Gualtieri.