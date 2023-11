La Corte di Bologna segnala irregolarità: Soumahoro rischia il seggio

Ancora grattacapi per Aboubakar Soumahoro. La Corte d’Appello di Bologna, come riferisce il Corriere della Sera, avrebbe riscontrato irregolarità su 12 mila euro di fondi elettorali facendo una segnalazione alla Camera dei Deputati che potrebbe avviare la proceduta per far decadere da deputato.

L'attivista e sindacalista ivoriano è stato eletto infatti nella circoscrizione Emilia-Romagna (collegio plurinominale P02) con l'Alleanza Verdi Sinistra. E' poi passato al Gruppo Misto, dopo l'indagine che confronti della compagna Liliane Murekatete e della suocera Marie Thérèse Mukamitsindo, accusate di aver sottratto il denaro destinato all’accoglienza dei migranti.

"Non sono né indagato e né risulto negli atti delle indagini della Procura di Latina. Quindi ribadisco nuovamente la mia totale ESTRANEITÀ - ha scritto in una nota Spoumahoro - Al contempo, prendo atto della misura applicata alla mia compagna Liliane Murekatete che chiarirà nelle sedi opportune la sua posizione visto che i processi non si celebrano né sui giornali né in rete. Continuo, come sempre, a confidare nella giustizia e nel principio costituzionale della presunzione di innocenza. Tuttavia, chiedo il rispetto della privacy di mio figlio, vista anche la delicatezza del momento. Il mio impegno nei luoghi del bisogno e in Parlamento continua con lo stesso spirito di dedizione e di abnegazione in una prospettiva di servizio alla collettività".

Perchè Bologna?

Perchè la Corte d'Appello verifica i documenti degli eletti nel territorio dell’Emilia-Romagna. Secondo gli inquirenti, 12 mila euro risulterebbero registrati in modo irregolare.

Aboubakar Soumahoro, appena eletto deputato, a ottobre del 2022, a Bologna aveva incontrato gli attivisti del collettivo Luna che avevano occupato l'immobile di proprietà Asp in via Capo di Lucca 22, chiamandolo "Casa Vacante".