Cortei in centro, niente proroga allo stop: "Situazione pandemica sta migliorando"

La curva pandemica "sta registrando un ridimensionamento e quindi insieme al sindaco e alla forze di polizia si è pensato di non inasprire ulteriormente una situazione che dal punto di vista della democrazia, dell'esercizio del diritto di manifestare è una limitazione grave".

Sono le parole del prefetto Attilio Visconti al termine del tavolo per l'ordine pubblico e la sicurezza tenutosi questo pomeriggio in prefettura. All'incontro, durante il quale si è parlato anche della recrudescenza del fenomeno della violenza giovanile, erano presenti ra gli altri per il comune il sindaco Matteo Lepore e la capo di gabinetto con delega alla sicurezza Matilde Madrid, insieme al prefetto, al questore Isabella Fusiello, al comandante dei carabinieri di Bologna Rodolfo Santovito, al comandante della Finanza Gianluca Filippi e a quello della Polizia locale Romano Mignani.

Smentita quindi la posizione della vigilia, dove lo stesso prefetto era sembrato intenzionato a prorogare la misura almeno per un altro mese. Proprio questa mattina un presidio organizzato da Potere al popolo era intervenuto sulla vicenda, chiedendo l'abrogazione della misura.

"È chiaro -sottolinea dal canto suo Visconti- che le manifestazioni in centro dovranno seguire le norme anti-Covid, distanziamento e uso della mascherina, e dovrà essere sempre considerato l'andamento dell'epidemia".

Se insomma contagi e ricoveri dovessero tornare a salire in modo importante il tema delle limitazioni tornerà sul tavolo del Comitato. Il divieto delle manifestazioni in centro storico era stato recentemente introdotto già nel dicembre scorso prima delle Feste, con i contagi in preoccupante risalita, e la misura era stata prorogata fino alla fine di gennaio. Ora l'allentamento.