Stretta sui cortei "No Green Pass": via dal centro storico, cosa cambia

Appuntamento fisso per i "no green pass", cittadini contrari al certificato verde, in molte città, Bologna compresa. Con concentramento in piazza Maggiore, sabato scorso sono sfilati in corteo per le vie del centro, con qualche disagio al traffico.

Ora, la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, staùrebbe mettendo a punto le limitazioni, replicando il ''modello'' utilizzato per la sicurezza del G20 di Roma, con nuove regole che dovranno essere seguite per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni contro il certificato verde.

Già in vista del prossimo fine settimana potrebbe arrivare la stretta sui cortei, che non potranno più attraversare i centri storici e le vie dello shopping. Inoltre, ai manifestanti sarà vietato l'avvicinamento a obiettivi sensibili, a meno che non ci siano particolari esigenze e garanzie, e potranno organizzare soltanto dei sit-in. Limitazioni ritenute necessarie per garantire i diritti di chi dissente proteggendo le attività economiche e la salute dei cittadini.

Carlo Sangalli, presidente di Confocommercio, ha lanciato una petizione contro le manifestazioni del fine settimana per evitare le perdite al settore del commercio e della ristorazione, che vale circa il 25% del fatturato settimanale: ''È chiaro il danno provocato ai commercianti mentre paghiamo ancora le conseguenze della pandemia e rischiamo un’ulteriore impennata''.

Le nuove direttive

Con buona probabilità, i manifestanti dovranno stare a debita distanza da centro, in aree non affollate e senza attività commerciali. Inoltre, il percorso concordato per la manifestazione dovrà transitare lontano da obiettivi sensibili, come le ambasciate, i palazzi delle istituzioni e le sedi di sindacati e partiti politici.

I cortei non potranno attraversare le vie dello shopping e tra le disposizioni c'è anche la possibilità di imporre l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto.