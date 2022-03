Giornata di scioperi. Studenti e ambientalisti in corteo nel centro. Poi tocca alla logistica| FOTO

Torna il 25 marzo lo Sciopero globale per il clima, o Fridays For Future "per chiedere azioni urgenti per fermare la crisi climatica. Non ci fermeremo finché non le avremo ottenute". Così l'annuncio degli attivisti, ribadito stamane in piazza, dove si sono radunati per sfilare in corteo attraverso il cuore del capoluogo emiliano. Contestualmente la manifestazione ambientalista si terrà in varie altre città italiane.

Lo slogan scelto è "People Not Profit", basta mettere a rischio il futuro e la vita di miliardi di persone per nutrire gli interessi di pochi - visto che - il recente report dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - ndr) ci ha messo davanti ad uno scenario sconvolgente: dobbiamo agire subito" si legge sui social "Se anche tu vivi sul pianeta Terra, tutto questo ti riguarda. In Italia sono state organizzate manifestazioni in tutte le piazze, unisciti a loro!"

Un migliaio in marcia sui viali e nel centro

Dopo il ritrovo delle 9 in Piazza Maggiore, l'avvio della marcia lungo via Indipendenza, poi via Righi, via delle Moline, piazza Verdi, via Zamboni, porta San Donato, viale Berti Pichat, porta Mascarella, incrocio Piazza XX Settembre, Stazione ferroviaria, via Amendola, piazza dei Martiri, via Marconi con arrivo in piazza San Francesco.

Il corteo conta un migliaio di presenze. Alcune strade lungo il percorso vengono via via chiuse al traffico per permettere il passaggio del serpentone.

Oggi si ferma anche la scuola. E al corteo Fridays For Future si aggregano i sindacati

Il 25 marzo si ferma anche il mondo della scuola, dopo la proclamazione dello sciopero nazionale delle sigle Anief, Flc Cgil e Sisa. Stop per l'intera giornata del personale dirigente, docente, educativo ed ATA. A Bologna il mondo scuola in parte si è già fermato ad inizio della settimana in corso, che ha visto l'occupazione di ben tre istituti: il Fermi, il Galvani e il Fioravanti-Belluzzi.

Tra i motivi della protesta nazionale, scrive Anief in una nota, figurano anche la riduzione del numero di alunni per classe, il mancato stanziamento di risorse in misura sufficiente, con il rinnovo del Ccnl di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, la mancata assegnazione di un’indennità di rischio Covid19 e dell’organico aggiuntivo cosiddetto “Covid” e di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 non consente a oggi di poter chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione, con, anzi, un inasprimento dei vincoli di permanenza nelle sede a decorrere dall’a.s. 2022/2023 per tutti coloro che otterranno trasferimento in altra provincia.

In corteo stamane presente anche Flc Cgil oggi in occasione nuovo Friday for Future: "La tragica invasione dell’Ucraina - spiegano - le cui indicibili conseguenze rischiano di tracimare in una escalation bellica senza ritorno, rende ancora più manifesta e improrogabile la necessità di una transizione ecologica verso un modello di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile".

Nel pomeriggio manifestazione della logistica in piazza dell'Unità

In piazza oggi anche il comparto della logistica: proclamato uno sciopero nazionale dal Sindacato Intercategoriale Cobas che in città si radunerà in piazza dell'Unità, dalle ore 15.

Il sindacato chiede il "rinnovo dell'accordo Fedit, protesta contro il carovita e l’aumento delle bollette, lo sfruttamento, la disoccupazione, la precarietà, le spese militari e contro ogni interesse borghese nella Guerra" e aggiunge "a seguito di 2 anni di gestione criminale e caotica del Covid-19".

"Sarà anche l’occasione per rivendicare le lotte che abbiamo fatto nei magazzini, che hanno portato alla luce il Caporalato e lo sfruttamento, e per rivendicare che non si possono confondere gli scioperi con l’estorsione e l’organizzazione sindacale per associazione a delinquere.

