In migliaia al corteo di Non una di meno: "Contro la guerra, per il disarmo" | VIDEO

Lo sciopero transfemminista chiamato da Non una di meno in oltre 30 città italiane, in occasione dell'8 marzo, invade le strade di Bologna. In migliaia in corteo lungo i viali: partiti da piazza XX Settembre verso porta San Donato, poi via Irnerio e via Indipendenza per concludere la manifestazione in piazza Maggiore. Dal corteo quest'anno anche una netta presa di posizione contro la guerra e per il disarmo.

"Lo sciopero femminista e transfemminista è un momento di insorgenza collettiva contro la violenza maschile e di genere. Affermiamo che lo sfruttamento di cui facciamo esperienza nei luoghi di lavoro è determinato da quello che avviene fuori, nelle case, nelle famiglie dove comincia la soggezione delle donne e si riproduce l’imposizione di ruoli e gerarchie di genere opprimenti. Allora è importante reclamare il carattere femminista e transfemminista dello sciopero per affermare che lo sciopero è per tutte e tutt*".

"Condanniamo Putin e un governo invasore che usa la violenza di stato e il nazionalismo con le parole d'ordine di casa, patria e famiglia, ma anche chi in Europa e in Italia strumentalizza questa condanna per fomentare una corsa agli armamenti e giustificare un intervento bellico".

"Mentre le sanzioni economico-finanziarie non scalfiscono il potere degli oligarchi russi ma stanno già duramente colpendo la popolazione civile, la guerra russo-ucraina sta rimettendo in discussione il già problematico progetto di rilancio economico europeo, avviato con NextGeneration Eu e con il PNRR. Le sue conseguenze saranno gravi anche in Europa e innescheranno una nuova pesantissima crisi economica globale".