Bologna in marcia per la Palestina, il corteo attraversa la città | FOTO

"Non esiste pace senza la decolonizzazione" la frase scritta in uno dei tanti cartelli che hanno accompagnato la manifestazione per la Palestina Libera di domenica pomeriggio 22 ottobre per le vie di Bologna.



A centinaia si sono riuniti in Piazza dell'Unità per protestare contro "il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele". Tra la folla sventolano molte bandiere di paesi che nel corso degli anni hanno sostenuto i loro "fratelli musulmani" come il Marocco, il Bangladesh, l'Algeria, l'Egitto, la Tunisia e il Libano.

Dalla piazza, intorno alle ore 16 un corteo formato da alcune centinaia di persone si è messo in marcia imboccando proma Via Donato Creti, per poi riversarsi su via Stalingrado. Su qualche tratto dei viali il traffico è bloccato.

È già la terza mobilitazione in città sull'onda dell'inasprimento del conflitto nella Striscia di Gaza.

Notizia in aggiornamento