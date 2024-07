Oggi il corteo dei Bandidos: centinaia di Harley sfilano in città

"Europe National Run 2024" torna a Bologna. L'evento annuale dei Bandidos va in scena da oggi, 19 luglio, e si concluderà domenica 21. Quartier generale l'area del Museo memoriale della libertà, alle porte di San Lazzaro di Savena.

Come di consueto i biker con le loro Harley Davidson e i loro colori rosso-oro si presenteranno alla città con un corteo a partire dalle 10 oggi che toccherà via Zanardi, via Parmeggiani, via Don Minzoni, via dei Mille, via Irnerio, Porta Santo Donato, Viale Berti Pichat, via Stalingrado, la Tangenziale di Bologna, direzione San Lazzaro di Savena, via Vighi per poi tornare nell'area del Museo Memoriale della Libertà, in via Dozza.

Con le parole d'ordine, love, loyalty and respect, amore, lealtà e rispetto, i Bandidos, non solo italiani, ma provenienti da molti altri paesi, in questo fine settimana portano a Bologna qualche migliaio di persone, tra motociclisti e famiglie.

La comunità di biker, nata in Texas nel 1967 e ora diffusa in tutto il mondo, è divisa in chapter - circa 15 in Italia, quello bolognese conta una 15ina di membri e ha una propria sede, vero e proprio punto di ritrovo, dove si organizzano eventi, si ospitano i "fratelli" che passano da Bologna, con cucine, docce e camere.

Nello spirito della moto che guidano, i Bandidos organizzano spesso raduni e cortei, spesso accompagnati da raccolte fondi ed eventi benefici: qualche settimana fa erano a Marsiglia, poi sul Lago di Garda e in Versilia.

Lo scorso anno, all'indomani del raduno, Bologna Today li aveva incontrati nella loro sede per conoscerli più da vicino e approfondire un fatto di cronaca.