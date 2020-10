"Contro il nuovo studentato per ricchi": corteo dei collettivi in Bolognina | VIDEO-FOTO

Circa duecento persone nel pomeriggio odierno in corteo per le strade della Bolognina. La protesta, promossa da alcuni collettivi (Cua, Saperi naviganti e Noi restiamo), nasce dalla inaugurazione del nuovo studentato 'The student hotel' in via Fioravanti, una struttura ricettiva all-inclusive destinato alla fascia medio-alta.

L'edificio era già stato sede di una occupazione abitativa con famiglie e bambini del fu collettivo Social Log, occupazione poi sgomberata cinque anni fa dopo un duro braccio di ferro.

Traffico a singhiozzo per le strade della Bolognina, tra via Franco Bolognese, via Matteotti, via Nicolò dall'Arca, via Fioravanti, via Albani e via De'Carracci.

In mattinata è arrivata la notizia che l'inaugurazione, prevista per oggi dopo un primo rinvio, è destinata a slittare di nuovo. Il taglio del nastro non avverà oggi, anche se -si precisa dal gruppo olandese- l'ulteriore slittamento non è dovuto alle proteste, bensì ad alcuni lavori arretrati.